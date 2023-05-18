«Козявка из Питера»: Леонид Агутин накинулся на известную артистку после ее победы в конкурсе

Певец Леонид Агутин всегда появляется перед зрителями с улыбкой и исполняет романтичные хиты. Мало кто мог подумать о том, что когда-то звезда накинулся на юмористку Елену Воробей и обозвал ее. Женщина рассказала об этом на всю страну.

Воробей дала новое интервью, в котором рассказала о том, как пересеклась с Агутиным на столичном музыкальном эстрадном конкурсе «Москва – Ялта – Транзит» еще в 1993 году. Артистка не надеялась занять первое место, тем более что видела, как были подготовлены соперники. У многих из них были продюсеры и деньги. Елена также отмечала, что к некоторым конкурсантам за кулисами подходил «человек из телевизора» Агутин – те артисты исполняли его песни.

Воробей удалось победить. После триумфа с ней подошел поговорить Леонид. Он не стал затевать ссору, но накинулся на артистку с внезапными словами о том, что она его обошла.

«Блин, я бы в жизни не подумал, что ты, козявка из Питера, возьмешь и обойдешь меня», – высказался Агутин.

Ранее мы писали о том, как Леонид Агутин выиграл суд у Ильи Мамаева и потребовал миллион рублей за моральный ущерб. Осенью 2020 года артист угодил в скандал. Тогда блогер Илья Мамаев обвинил его в масонстве и сатанизме из-за клипа на песню «Включите свет». Агутин решил отстоять свою честь, поэтому он подал на обидчика в суд и потребовал миллион рублей в качестве компенсации. Спустя годы Леонид впервые прокомментировал инцидент.