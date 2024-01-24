«Кожа повисла»: Алана Мамаева «уколола» Викторию Боню с помощью отрывка из фильма «Люди в черном»

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана разместила фрагмент фильма «Люди в черном», сопроводив его стикером с изображением блогера Виктории Бони. Она выбрала эпизод с пришельцем.

На публикацию обратило внимание издание StarHit.

В отрывке из фильма инопланетянин представляется фермером, а супруга героя говорит: «У тебя кожа провисла». Затем пришелец натягивает кожу и спрашивает: «Так хорошо?» Женщина падает в обморок.

Интернет-пользователи решили, что таким образом Мамаева решила «уколоть» Боню после ее пластических операций. Тем более, что ранее между ними уже был конфликт. Мамаева упрекала Боню, что та объясняла молодость лица массажами и не говорила о манипуляциях с внешностью, продавая тем временем курс по фейслифтингу.

Ранее пластический хирург Чиа Чи Као раскрыл, какие операции Боня делала до последних изменений с лицом.