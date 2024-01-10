«Кожа натянута, а глаза как у побитой собаки»: что произошло с Аллой Пугачевой за границей

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь негативно высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой и сообщил, что она остановилась в развитии. По его словам, Примадонна уже давно не та, что несколько лет назад, но при этом сама она это не принимает и отказывается достойно стареть.

В новом интервью для издания «ТН» Соседов подчеркнул, что разочаровался в Алле Борисовне, так как ее время давно прошло, а она это даже не заметила. Сейчас она утратила и голос, и шарм, и талант, и красоту. Он считает, что артистка безуспешно пытается сохранить то, чего уже давно нет, и в этом ее главная проблема.

«Человек перестал развиваться и не заметил этого. Все ушло, а человеку кажется, что он еще на коне. Это очень печально», - отметил Сергей.

Также критик прошелся и по внешности Аллы Борисовны. Он упомянул ее пластические операции, с помощью которых она старается безуспешно скрыть возрастные изменения.

«Кожа натянута, а глаза как у побитой собаки. Нужно уметь принять старение», - поделился мнением Соседов.

Ранее Сергей Соседов рассказал, чем займется после ухода из проекта «За гранью».