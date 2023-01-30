«Ковырятель белья у артистов»: Стас Садальский напал на Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников оказался в центре скандала после своего резкого высказывания в адрес умершего Вахтанга Кикабидзе. На защиту актера встал его друг Стас Садальский. Он оскорбился и напал на молодого человека!

Напомним, что Борис назвал звезду «Мимино» неблагодарным и заявил, якобы тот заболел из-за грехов прошлого. Гневная речь была опубликована в день смерти Кикабидзе. Высказывание задело Садальского, который тепло общался с Вахтангом Константиновичем. Стас подготовил в соцсетях свой ответ телеведущему.

«Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе, судить настоящего, честного и порядочного человека… Прекрасного артиста Вахтанга Кикабидзе. Не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, религиозным меркам. Молод и глуп, чтобы судить людей намного старше себя, считая себя верующим», – заявил Садальский в личном микроблоге.

Многие пользователи Сети согласились с актером и призвали звезд не высказываться в негативном ключе об умерших людях.

Напомним, что ранее Бориса Корчевникова за это же публично обругал журналист Отар Кушанашвили. Он не стеснялся в выражениях.