«Ковид послужил толчком заболевания»: директор МакSим высказалась о проблемах певицы

Уже несколько недель публика тщательно следит за ситуацией Марины Максимовой. Дело в том, что по Сети моментально разлетелись кадры, на которых артистка с трудом передвигается и исполняет песни во время концерта. После этого поклонники стали выдвигать различные догадки, что именно происходит с Мариной: беременность, вернувшиеся проблемы с алкоголем или осложнения после ковида. О ситуации знаменитости высказалась ее первый директор.

Маргарита Соколова сотрудничала с Мариной больше 20 лет. При этом на любые вопросы о своей бывшей подопечной женщина остро реагирует. «Это уже не мое поле», — высказалась она и указала на то, что сейчас у Максимовой новая команда, и именно ей известны все детали происходящего.

Кроме того, Соколова и назвала причину прекращения работы с певицей. По словам Маргариты, исполнять свои обязанности ей помешали проблемы со здоровьем, однако с Мариной они разошлись «полюбовно».

«Я крайне тяжело перенесла ковид. Буквально выкарабкивалась, и он послужил толчком непростого заболевания», — цитирует женщину издание Woman.ru.

Ранее врач рассказал, как можно спасти артистку, у которой «глубокое истощение» организма. Высказывание эксперта читайте в этой статье.

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