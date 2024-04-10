«Коверкают мое имя»: HammAli обиделся на шутку Николая Баскова

HammAli обиделся на шутку Баскова, который сравнил псевдоним певца с продуктами. Об этом в соцсетях рассказал сам Александр Алиев, который выступает под этим псевдонимом.

Музыкант наткнулся в Сети на выступление Johny и Эмина Агаларова в шоу «Дуэты». Ведущие проекта Сергей Лазарев и Николай Басков начали комментировать выступление артистов. В какой-то момент Басков заговорил о репертуаре артистов.

«А это же азербайджанско-восточная мафия, они распределяют песни только по своим», — заявил он.

Агаларов ответил певцу, что талантливых артистов с хорошими песнями на сцене довольно много и начал перечислять псевдонимы BahTee, HammAli&Navai и Johny. Басков тут же пошутил и на эту тему:

«Это продукты? Новые HammAli&Navai, только что испекли!» — посмеялся он.

HammAli заявил в соцсетях, что не намерен терпеть такого отношения к себе.

«У меня накопилось. Высокоинтеллектуальный юмор, основанный на предвзятом отношении к национальности, предрассудках и стереотипах. Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать как коверкают мое имя», — рассказал он.

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