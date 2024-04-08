Зрители «Что? Где? Когда?» просят выгнать знаменитого магистра игры после скандала

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов возмутил зрителей своим поведением. В новом выпуске шоу он снова начал спорить с ведущим.

Команда Козлова отвечала на один из вопросов при счете 4:5 в пользу телезрителей. Им поступил вопрос от Дениса Овчинникова из Саратова. Участникам показали картинки и спросили, какой ряд правил они иллюстрируют.

Члены команды обсуждали версии и предположили, что речь идет о правилах провоза ручной клади в самолете. Но ответ был неверным. На самом деле зритель задал вопрос о правилах поведения в картинной галерее или музее. При этом Козлов был уверен, что его ответ можно засчитать, и даже повысил голос в студии. Тогда ведущий шоу Борис Крюк напомнил магистру об их прошлом споре из-за вопроса и заявил, что Андрей «и руки ногами называет».

«Мы договаривались с вами прошлую историю не вспоминать, если вы хотите вернуться к истории прошлой, господин ведущий, извините, вы мне обещали», – ответил Козлов.

При этом знаток несколько раз ударил по столу. Тогда ведущий попросил у магистра прощения и снял вопрос зрителя с игры, предложив ему денежную компенсацию. Но зрители остались недовольны поведением Козлова.

«Команды Козлова больше не буду смотреть. Теряю все уважение к передаче с такими играми как сегодня», «Все игроки как игроки. Зачем Козлов... Гоните его!» — пишут в комментариях под анонсом выпуска программы во «ВКонтакте».

Но были и те, кто поддержал магистра игры.

Ранее стало известно, куда пропал магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала на Первом канале.