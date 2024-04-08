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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 апреля 2024, 13:43
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Зрители «Что? Где? Когда?» просят выгнать знаменитого магистра игры после скандала

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов возмутил зрителей своим поведением.
Зрители «Что? Где? Когда?» просят выгнать знаменитого магистра игры после скандала

© Starface.ru

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов возмутил зрителей своим поведением. В новом выпуске шоу он снова начал спорить с ведущим.

Команда Козлова отвечала на один из вопросов при счете 4:5 в пользу телезрителей. Им поступил вопрос от Дениса Овчинникова из Саратова. Участникам показали картинки и спросили, какой ряд правил они иллюстрируют.

Члены команды обсуждали версии и предположили, что речь идет о правилах провоза ручной клади в самолете. Но ответ был неверным. На самом деле зритель задал вопрос о правилах поведения в картинной галерее или музее. При этом Козлов был уверен, что его ответ можно засчитать, и даже повысил голос в студии. Тогда ведущий шоу Борис Крюк напомнил магистру об их прошлом споре из-за вопроса и заявил, что Андрей «и руки ногами называет».

«Мы договаривались с вами прошлую историю не вспоминать, если вы хотите вернуться к истории прошлой, господин ведущий, извините, вы мне обещали», – ответил Козлов.

При этом знаток несколько раз ударил по столу. Тогда ведущий попросил у магистра прощения и снял вопрос зрителя с игры, предложив ему денежную компенсацию. Но зрители остались недовольны поведением Козлова.

«Команды Козлова больше не буду смотреть. Теряю все уважение к передаче с такими играми как сегодня», «Все игроки как игроки. Зачем Козлов... Гоните его!» — пишут в комментариях под анонсом выпуска программы во «ВКонтакте».

Но были и те, кто поддержал магистра игры.

Ранее стало известно, куда пропал магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала на Первом канале.