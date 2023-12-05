Ковальчук заявила, что с рождением второго ребенка муж стал реже появляться дома

Певица Юлия Ковальчук сообщила, что с рождением второго ребенка ее супруг Алексей Чумаков стал реже бывать дома. Однако обид по отношению к нему артистка не испытывает.

Подробности приводит Пятый канал.

Чумаков много работает и гастролирует: семье нужны деньги. У Ковальчук есть помощники: рядом родители, которые приезжают посидеть с детьми, а также няня.

Ковальчук защищает супруга: говорит, что он умеет менять памперсы и «походить с ребенком», но такой необходимости нет. В доме достаточно женщин, которые справляются без помощи Чумакова.

Как пишет издание, в день рождения супруги мужчина отменил концерты и лично поздравлял жену. Весь вечер артист не сводил с нее глаз.

Ранее Ковальчук признавалась, что ежедневно плачет после вторых родов. Певицу одаривают друзья: презенты настолько трогательные, что она не может сдержать слез.