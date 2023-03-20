Ковальчук поздравляют с беременностью: певицу засняли с секретной дочерью и округлившимся животом

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже более восьми лет. За годы брака у них родилась единственная дочь Амелия. Несмотря на то, что девочка уже отметила свой первый в жизни юбилей, звездные родители еще ни разу не показывали ее на публике. В Сети невозможно найти ни одного фото ребенка, да и папарацци не удавалось ее запечатлеть. Дело в том, что артисты не хотят, чтобы их дочь с детства была медийным человеком, поэтому и скрывают ее. И по всей видимости, похожая судьба ждет и второго малыша пары, так как поклонники в Сети уже бурно обсуждают беременность певицы.

Слухи о том, что Ковальчук может быть в интересном положении, появились после новых фото, сделанных агентами Телеграм-канала «Admin.Anshlak». На них видно, как Юлия, находящаяся сейчас с семьей в Испании, выходит из магазина, держа за руку дочь. При этом лицо девочки было предусмотрительно скрыто смайликами. Но внимание поклонников к кадрам привлекала не столько 5-летняя Амелия, сколько фигура вокалистки. Фанаты отчетливо увидели округлившийся живот, который уже сложно скрывать.