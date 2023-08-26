Ковальчук об отношениях с Чумаковым: «Важно, чтобы все интимное было закрыто»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков лишний раз не распространяются о семейной жизни. Ранее певица успешно скрывала свою беременность, но в июле она наконец-то призналась, что родила вторую дочь.

В своем блоге знаменитость немного рассказывает о материнстве, но лица детей не показывает. По словам Ковальчук, для нее с мужем важно даже держать в тайне подробности их отношений. Это поможет сохранить брак на многие года.

«Все интимное максимально закрыто. И все, что мы пережили за совместные 15 лет, останется только между нами», — пояснила она.

Кроме того, Юлия не считает, что может давать советы о построении счастливого брака, так как считает, что это очень индивидуально. Однако певица добавила, что важно любить свою вторую половину и быть для нее надежной опорой.

Ковальчук отметила, что муж помогает ей, иногда критикует, поэтому ее успехи – это и его большая заслуга. Семья для них считается огромным источником вдохновения.

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