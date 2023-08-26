Илья Авербух раскрыл судьбу шоу «Ледниковый период»

Илья Авербух, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период», рассказал о дальнейшей судьбе проекта.

Оказалось, что шоу в этом сезоне не состоится.

«Да, не будет пока проект выпускаться», — заявил Авербух в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.

Напомним, что телезрители впервые увидели «Ледниковый период» в 2007 году. Суть состоит в том, что знаменитости из мира спорта, балета, театра, кино или эстрады показывают катание на льду со зрелищными номерами.

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