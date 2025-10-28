«Которую изначально хотел, стоит как квартира на „Патриках“»: Шаляпин похвастался новой машиной

Артист Прохор Шаляпин сделал себе подарок за 9 млн рублей. Он признался, что купил новый автомобиль. Однако изначально шоумен хотел более дорогую модель. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам Шаляпина, он выбрал доступный вариант китайского производства. Он отметил, что 9 млн рублей для него приемлемая цена. А вот машина, которую он рассматривал до этого, могла сильно ударить по его бюджету.

«Ну она недорогая… Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. <…> Салон кожаный, с массажем — это сейчас оптимальный вариант, потому что цены на машины космические. Та машина, которую я изначально хотел, стоит как квартира на „Патриках“, у меня таких денег не было, я купил вот эту попроще», — поделился артист.

Прохор признался, что сам не любит ездить за рулем. Он боится, что может кого-то «задеть» на улице. Однако иногда ему все же требуется автомобиль, поэтому он и решил его купить.

