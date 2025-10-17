Опубликовано 17 октября 2025, 18:351 мин.
Прохор Шаляпин объяснил, откуда у него джинсы за 1 млн рублей
Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за 1 млн рублей.
© Starface.ru
Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за 1 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».
На днях певец Прохор Шаляпин появился на одном из светских мероприятий в джинсах от бренда Chrome Hearts. Стоимость такого предмета гардероба в среднем составляет 1 миллион рублей. Ранее такие же замечали на певце Стасе Михайлове.
Сам Шаляпин заверил, что джинсы покупал не он.
«Мне их подарили», — заявил он «Страстям».
Личность дарителя певец раскрывать отказался.
