Прохор Шаляпин объяснил, откуда у него джинсы за 1 млн рублей

Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за 1 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

На днях певец Прохор Шаляпин появился на одном из светских мероприятий в джинсах от бренда Chrome Hearts. Стоимость такого предмета гардероба в среднем составляет 1 миллион рублей. Ранее такие же замечали на певце Стасе Михайлове.

Сам Шаляпин заверил, что джинсы покупал не он.

«Мне их подарили», — заявил он «Страстям».

Личность дарителя певец раскрывать отказался.

