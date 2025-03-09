«Костя, я падаю!»: Натали в мини-платье едва не рухнула на глазах у поклонника в Кремле

Два года назад муж певицы Натали Александр Рудин покончил с собой. После смерти супруга артистка не могла прийти в себя и перестала выходить на сцену. Исполнительница хита «Ветер с моря дул» сделала исключения для концерта, который прошел в Кремле, появившись там в сногсшибательном образе.

50-летняя Натали появилась в Кремле в голубом мини-платье со съемными рукавами, украшенном пайетками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Звезда уложила выпрямила белокурые волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Присутствующие за кулисами заметили, что певица выглядит лет на 35. Звезду назвали роскошной, очаровательной, стройной, божественной, но она совершенно не реагировала на комплименты, пишет mk.ru.

За кулисами давний приятель подошел к Натали, чтобы сфотографироваться. Мужчина подошел так близко к исполнительнице, что она внезапно начала падать.

«Костя, я падаю. Мы падаем вместе!», — крикнула артистка.

Но, к счастью, ЧП удалось избежать.

У Натальи есть три сына от Александра Рудина — 23-летний Арсений, 14-летний Анатолий и семилетний Евгений.

Ранее Натали призналась, что после коронавируса супруг страдал от провалов в памяти, панических атак, тревожности. Рудину часто казалось, что он умирает и даже просил убить его. В итоге, по словам певицы, ему потребовалось лечение в психиатрической больнице.