«Шансонье с единственным хитом»: продюсер раскрыл гонорары Шуфутинского за выступление

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского. Его слова приводит сайт «Страсти».

«На сегодняшний день он остается одним из популярнейших артистов российского шоу-бизнеса, так сказать, главным шансонье страны с единственным хитом „3 сентября“. Расценки у него сейчас достаточно хорошие для организаторов, они вполне приемлемые. Если частный корпоратив, то он берет до 2,5 млн рублей. Если какие-то обычные концерты продолжительностью до 45 минут, он просит в районе 1,5 млн рублей», — поделился медиаменеджер.

При этом продюсер отметил, что в настоящий момент 76-летний шансонье выступает с концертами крайне редко. Однако, как заверил Дворцов, скромная гастрольная деятельность лишь увеличивает спрос на Шуфутинского среди организаторов.

«Вот выступает он с публичными концертами сейчас на самом деле крайне редко, буквально два раза в год или три. Конечно, корпоративы у него происходят намного чаще. Безусловно, он это не афиширует, но, тем не менее, Шуфутинский сейчас пользуется спросом, в основном даже на закрытых мероприятиях», — заявил шоумен.