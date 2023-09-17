Костомаров показал, как чеканит мяч после ампутации стоп и установки протезов

Фигурист Романов Костомаров, который перенес множество операций из-за опасной болезни, продолжает восстанавливаться в рамках реабилитации. На этот раз олимпийский чемпион продемонстрировал, как чеканит футбольный мяч протезами на ногах. Видео появилось в официальном Telegram-канале спортсмена.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Костомаров играет в мяч с несколькими людьми в коридоре учреждения, похожего на реабилитационный центр. Чемпион хорошо держится на протезах. Он спокойно принимает мяч и отдает пас партнерам. Выложенный в Telegram-канале ролик фигурист подписал. Он указал, что таким образом у него происходит разминка перед шоу.

За время реабилитации Костомаров уже дважды выходил на лед. В августе он принял участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» во Дворце спорта «Айсберг» в Сочи. Сначала перед зрителями выступила супруга чемпиона Оксана Домнина. Она танцевала под музыку, а потом зачитала письмо. За кадром был слышен голос Романа. Чуть позже он сам вышел на лед в кроссовках. Его появление стало настоящей сенсацией для публики.

Ранее Костомаров рассказал, как узнал о неверности первой жены. По словам спортсмена, он заметил на ее компьютере сомнительное сообщение.