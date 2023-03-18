Костомаров обречен: неутешительные прогнозы врачей показывают, что ампутация ног ещё не самое страшное

Заражение крови у Романа Костомарова по-прежнему невозможно остановить. Организм борется, но сил у него мало. Медики утверждают, что будут ампутировать вторую руку, однако на данный момент эта операция может быть смертельна. При этом, если операция пройдёт успешно, это не избавит спортсмена от проблем.

Как пояснил доктор медицинских наук Теодор Дж. Ивашина, у перенесших сепсис людей снижается качество жизни. Дело в том, что появляются проблемы в обучении, памяти, концентрации внимания и принятии решения.

Однако самым опасным является то, что пациенты после сепсиса ослаблены. Согласно данным, треть людей покидает жизнь через год, шестая часть имеет физические и умственные нарушения. Кто-то не может самостоятельно дышать, кто-то потом имеет депрессию или посттравматический стрессовый синдром.

На днях медики из Коммунарки рассказали, что у Костомарова уже наблюдались признаки посттравматического синдрома. Пришедший в себя фигурист наорал на жену и медперсонал, устроив скандал.

Кроме того, почти половина пациентов с таким же диагнозом повторно оказываются в стационаре в течение трех месяцев. Может возникнуть рецидив инфекции или острая почечная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы писали, что Роману Костомарову дали много успокоительных после ампутации ног по колено.