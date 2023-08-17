Костенко забрала детей и уехала от Тарасова: футболист озвучил причину расставания

Футболист Дмитрий Тарасов признался поклонников, что в его жизни наступил не самый простой период. Дело в том, что ему пришлось расстаться со своей супругой Анастасией Костенко. Модель уехала из дома и забрала с собой детей, оставив мужа совсем одного. И вот уже несколько дней спортсмен пребывает в расстроенных чувствах.

По словам Тарасова, разъехаться с Костенко им пришлось не из-за ссоры, а потому что ей нужно было поехать в ее родной город для встречи с близкими. Футболист же предпочел остаться дома, и уже сильно об этом жалеет. Ему непривычно быть одному дома и не слышать родные голоса, заполняющие комнаты.

«Мне грустно и печально. Не уехал я, потому что много работы: надо команду готовить к сезону и других дел еще много», - поделился Дмитрий.

В разлуке футболисту приходится связываться с женой лишь по телефону, но ему хватает и этого. Он постоянно звонит Костенко и узнает у нее все главные новости. В том числе так он общается и со своими детьми.

Напомним, что Анастасия и Дмитрий в браке уже пять лет. За это время у них родилось трое детей. И несмотря на то, что пара даже не намекает на расставание, поклонники то и дело их постоянно разводят. Дело в том, что спортсмен сошелся с моделью, еще будучи в браке с телеведущей Ольгой Бузовой, именно поэтому многие не верили в крепость их чувств.

Ранее Тарасов сообщил, что после развода со звездой «Дома-2» от него многие отвернулись.