Костенко устроила разборки с Дмитрием Тарасовым после его отдыха в Дубае, об этом сообщает StarHit.

Модель из Сальска Анастасия Костенко пожаловалась мужу Дмитрию Тарасову на то, что он отдыхал в ОАЭ, пока его жена летала по работе в Бишкек. Костенко планирует в ближайшее время заняться бизнесом и открыть магазин одежды. Она ездила на производство за границу для подбора тканей.

Дмитрий Тарасов отказался сопровождать супругу и отправился в Дубай. Несмотря на то, что у экс-футболиста была назначена деловая встреча, в свободное время он успел отдохнуть. За это его и отчитала Анастасия.

«У тебя встреча была всего полтора-два часа. Ты ходил играть в гольф, отдыхал, загорал. Я же вставала в шесть утра по местному времени, ездила на производство, все смотрела, устроила закуп. Это длилось до шести-семи вечера. Короче, я работала, а Дима красивый в этот раз», — пожаловалась она.

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