«Это — табу»: Анастасия Костенко сообщила о новом запрете для Тарасова

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов являются самой обсуждаемой парой в Сети. Несмотря на то, что супруги успели стать многодетными родителями, фолловеры регулярно «приписывают» им развод. Однако возлюбленные не обращают внимание на скверные домыслы и только продолжают укреплять семейное счастье. В своей социальной сети Анастасия часто рассказывает об их буднях и секретах крепких отношений. На этот раз девушка затронула тему общения Дмитрия с детьми.

Ни для кого не секрет, что футболист нередко ведет себя провокационно в публичном пространстве. Однако Костенко поспешила всех убедить: плохое настроение спортсмена никак не сказывается на членах семейства. Кроме того, для Тарасова сорваться или накричать на ребенка — «это табу».

«Я могу повысить голос, если поведение девочек этого требует, но плохое настроение мы на детях не практикуем», — резюмировала возлюбленная футболиста.

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