Костенко лежит под капельницей, а Тарасов умоляет подписчиков дать совет

Модель Анастасия Костенко оказалась под капельницей после поездки с мужем Дмитрием Тарасовым в Краснодар. Футболист выступал за клуб «Родина-медиа», и после успешной игры пара расслабилась в компании друзей.

На следующий день Костенко понадобилась капельница, а у Тарасова пропал голос. На время его болезни модель решила вести соцсети за мужа и объявила сессию «вопрос-ответ».

У пары спросили, не страшно ли им сдавать кровь. На это Костенко заявила, что боязни нет, и призвала беречь себя. «Сейчас какой-то ужасный вирус», - сказала многодетная мать.

Тарасов призвал пить «больше витаминчиков» и ходить в баню. Жена поспорила, что «баня не всем нужна».

Потом Тарасов забрал телефон и попросил у подписчиков совет, как восстановить голос.

Ранее Костенко расплакалась на стадионе после выступления мужа.