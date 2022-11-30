10:39, 30 ноября 2022
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Дикие слезы Анастасии Костенко по поводу Дмитрия Тарасова попали на видео
Модель Анастасия Костенко решила сопровождать супруга футболиста Дмитрия Тарасова на матче в Краснодаре. Вот только там у нее «нервы сказали «пока», и все увидели ее дикие слезы.
Костенко буквально расплакалась после игры по поводу происходящего и показала себя в таком виде в сториз. «Мы просто разрыдались», - говорится на видео.
Стоит отметить, что от слез глаза модели стали, как у вампира. Это особенно подчеркивал не совсем удачный макияж.
Отметим, что Тарасов и Костенко на публике всегда пытаются демонстрировать идиллию в отношениях. Однако некоторые отмечают, что спортсмен относится к девушке не всегда уважительно. Так, недавно пара опубликовала видео, где они дерутся. На нем Тарасов оплевал Костенко изо рта.
Источник фото:Григорий Собченко/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: