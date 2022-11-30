Дикие слезы Анастасии Костенко по поводу Дмитрия Тарасова попали на видео

Модель Анастасия Костенко решила сопровождать супруга футболиста Дмитрия Тарасова на матче в Краснодаре. Вот только там у нее «нервы сказали «пока», и все увидели ее дикие слезы.

Костенко буквально расплакалась после игры по поводу происходящего и показала себя в таком виде в сториз. «Мы просто разрыдались», - говорится на видео.

Стоит отметить, что от слез глаза модели стали, как у вампира. Это особенно подчеркивал не совсем удачный макияж.

Отметим, что Тарасов и Костенко на публике всегда пытаются демонстрировать идиллию в отношениях. Однако некоторые отмечают, что спортсмен относится к девушке не всегда уважительно. Так, недавно пара опубликовала видео, где они дерутся. На нем Тарасов оплевал Костенко изо рта.