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10:39, 30 ноября 2022
1 мин.

Дикие слезы Анастасии Костенко по поводу Дмитрия Тарасова попали на видео

Дикие слезы Анастасии Костенко по поводу Дмитрия Тарасова попали на видео

Модель Анастасия Костенко решила сопровождать супруга футболиста Дмитрия Тарасова на матче в Краснодаре. Вот только там у нее «нервы сказали «пока», и все увидели ее дикие слезы.

Костенко буквально расплакалась после игры по поводу происходящего и показала себя в таком виде в сториз. «Мы просто разрыдались», - говорится на видео.

Стоит отметить, что от слез глаза модели стали, как у вампира. Это особенно подчеркивал не совсем удачный макияж.

Отметим, что Тарасов и Костенко на публике всегда пытаются демонстрировать идиллию в отношениях. Однако некоторые отмечают, что спортсмен относится к девушке не всегда уважительно. Так, недавно пара опубликовала видео, где они дерутся. На нем Тарасов оплевал Костенко изо рта.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Анастасия Костенко
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#Дмитрий Тарасов
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#слезы
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