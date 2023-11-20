«Косоглазая девочка в очках»: Ирина Понаровская раскрыла секрет своей красоты

Многие считают 70-летнюю Ирину Понаровскую иконой стиля. Певица и актриса к этому титулу относится с иронией. Но она рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме.

Ирина рассказала, что в детстве она выглядела совсем иначе, а ее нынешний образ — результат упорного труда.

«Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая в 13 лет весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня буду признавать самой стильной», — цитирует Понаровскую Клео.ру.

Звезда призналась, что очень трудолюбива и всегда хотела добиться того, что имеет.

При росте в 166 см артистка весит 55 кг, хотя в юности она была на 23 кг тяжелее. Понаровская призналась, что в детстве считалась пухленькой, поэтому сидела на жестких диетах и старательно занималась спортом.

Певице помогает поддерживать себя в форме образ жизни, который она описывает как «прекрасный, свободный, очень скромный, красивый и здоровый».

После пробуждения Ирина пьет кофе, кормит собак, красиво одевается и идет на прогулку. После она ест здоровую и правильную еду.

Ранее мы писали про пластические операции Ирины Понаровской. Подробности можете прочитать в этой статье.