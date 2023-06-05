Миллион за молодость: пластические операции 70-летней Ирины Понаровской

Джазовой и эстрадной певице, киноактрисе и телеведущей Ирине Понаровской в марте исполнилось 70 лет. Глядя на эту эффектную и стройную женщину трудно поверить, что она смогла сохранить красоту без помощи пластических хирургов. Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд» Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что в себе изменила звезда.

Эксперт уверена, что Понаровская обращалась не только к пластическим хирургам, но и косметологам. Скорее всего, была проведена круговая подтяжка лица, платизмопластика и контурная пластика лица.