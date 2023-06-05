Миллион за молодость: пластические операции 70-летней Ирины Понаровской
Пластический хирург Ситникова раскрыла операции на лице 70-летней Ирины Понаровской.
Фото: Strunin Andrey/East News
Джазовой и эстрадной певице, киноактрисе и телеведущей Ирине Понаровской в марте исполнилось 70 лет. Глядя на эту эффектную и стройную женщину трудно поверить, что она смогла сохранить красоту без помощи пластических хирургов. Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд» Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что в себе изменила звезда.
Эксперт уверена, что Понаровская обращалась не только к пластическим хирургам, но и косметологам. Скорее всего, была проведена круговая подтяжка лица, платизмопластика и контурная пластика лица.
«Суть круговой подтяжки лица заключается в перемещении тканей. В ходе операции производится ушивание мышц лица, мобилизация тканей лба, перераспределение и удаление растянутой кожи лица. Из-за гравитационного птоза с возрастом линия бровей смещается вниз, появляется лишняя кожа на верхних и нижних веках, дряблая кожа на нижней трети лица, брыли. Круговая подтяжка лица избавляет от всех этих возрастных признаков».
Мария Ситникова
Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд»
Эксперт подчеркнула, что у женщины на возраст указывает состояние шеи. С годами мышцы шеи ослабевают, из-за этого она может выглядеть дряблой, появляется второй подбородок, искажается подбородочный угол.
Тогда стоит обратить внимание на платизмопластику – это операция по подтяжке главной мышцы шеи – платизмы. После платизмопластики шея становится подтянутой, появляется четкий овал, выделяется угол нижней челюсти. По мнению врача, Ирина Витальевна, скорее всего, прибегала к этой процедуре.
«Также, вероятно, Понаровская регулярно выполняет контурную пластику лица для восполнения объемов тканей, которые подверглись возрастным изменениям. Она увеличивала губы, скулы, заполняла поверхностные и глубокие морщины. Ранее на фото Ирины была заметна интенсивная пигментация – на свежих фотографиях певица от нее избавилась. Это результат коррекции на лазерных аппаратах в косметологии».
Мария Ситникова
Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд»
По словам пластического хирурга, стоимость таких изменений во внешности приближается к миллиону рублей! Операция по круговой подтяжке лица стартует от 400 тысяч рублей, стоимость платизмопластики – от 300 тысяч рублей, контурной пластики всего лица – от 50 тысяч рублей. Лечение пигментации начинается от 20 тысяч рублей за процедуру.
«На мой взгляд, изменения явно пошли на пользу Ирине. Она выглядит молодо и свежо. В ее образе я бы ничего не стала менять. Певица выбрала правильную траекторию, нужно продолжать в том же духе».
Мария Ситникова
Специалист клиники пластической хирургии «Шарм Голд»
Теперь Понаровской необходимо поддерживать результат, поэтому ей необходимо чаще бывать в кабинете косметолога. По словам эксперта, артистке подойдут такие процедуры, как: мезотерапия, биоревитализация и аппаратные процедуры.