«Косноязычна, вульгарна»: друзья Дмитрия Диброва ополчились на его жену

Друзья Дмитрия Диброва обвинили его жену в эксплуатации фамилии ведущего. Об этом сообщает Kp.ru.

Скандал вокруг развода Дмитрия Диброва с женой Полиной не утихает. О секретах их жизни публике удается узнавать лишь от друзей семьи, которые рассказывают не так много информации журналистам.

Знакомые Дмитрия Диброва, например, уверены, что супруга телеведущего лишь наживалась на его фамилии.

«Довольно скоро в ее сообществе стали появляться эскортницы, авантюристки. Дима доверял Полине приглашение гостей в дом на семейные мероприятия, а Полина беззастенчиво торговала именем знаменитого мужа, собирая привилегированных участниц женского клуба в стенах особняка Диброва», — рассказал источник.

По словам друзей телеведущего, Полина Диброва так и не получила высшего образования, хотя для этого у нее были все возможности.

«За все годы совместной жизни и интеллектуальное сопровождение Диброва Полине так и не удалось обогатить свой внутренний мир. Всегда косноязычна, вульгарна, у нее нет даже высшего образования. За годы жизни с эрудированным мужем она не захотела его получать», — добавил информатор.

Ранее мы писали о том, что Наталья Штурм отказалась жалеть Диброва после ухода его жены.