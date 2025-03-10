«Космическая»: Самбурская снялась со стрижкой под мальчика

Актриса и певица Настасья Самбурская снялась в юбке и с короткой стрижкой. Она поделилась кадрами в соцсетях.

Исполнительница устроила фотосессию на улице. Она была в необычном образе – без длинных волос, в короткой синей джинсовой юбке, куртке и ботинках. На плече у нее висела большая сумка Saint Laurent с логотипом. Настасья сделала яркий макияж с акцентом на глаза и дерзкую прическу – короткие черные волосы.

Поклонники оценили образ знаменитости и написали ей комплименты. Многие посчитали, что гранж стиль идет девушке куда больше, чем женственные наряды.

«Самбурская — красивая женщина», «Очень красивая!», «Вы космическая!», «Ну стиль», «Шикарная девушка шикарная всегда», «Красота невероятная», «Стрижка огонь! Очень хорошенькая!», «Какая яркая! Стиль — топ», — отмечали в комментариях.

Напомним, что Самбурская получила известность после выхода сериала «Универ. Новая общага». Она сыграла студентку по имени Кристина. После она снималась в проектах: «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТуба», «Беспринципные». Сейчас звезда известна как певица и принимает участие в различных музыкальных шоу.

Ранее мы писали о том, что актриса Настасья Самбурская показала квартиру за 38 млн рублей. Звезда сделала это во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак.