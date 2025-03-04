Звезда «Универа» показала свою квартиру за десятки миллионов рублей

Российская актриса Настасья Самбурская, получившая известность благодаря роли в сериале «Универ», показала свою роскошную квартиру в Москве. Жилье артистка решила продемонстрировать во время интервью для Ксении Сочбак, опубликованном на YouTube.

Знаменитость живет в двухэтажной квартире, расположенной в одном из престижных районов столицы. Первый этаж жилища Самбурской занимает 60 квадратных метров, второй — 40, а также имеется терраса в 32 метра. Предпочтение артистка отдала уютной мебели и умным окнам, которые меняют прозрачность стекла одним нажатием кнопки.

Актриса уточнила, что приобрела квартиру без скидок, оформив на год рассрочку. Риелтор Наталья Малышева в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» рассказала, что подобное жилье стоит свыше 38 млн рублей.

Ранее мы писали, что Настасья Самбурская получила неожиданный подарок на 38-летие.

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