Косметологи и стоматологи преобразили борющуюся со старением Любовь Успенскую

Певица Любовь Успенская, которая изо всех сил старается сохранить красоту в свои 68 лет, явилась публике после очередного преображения. Кропотливую работу над внешностью звезды провели косметологи и стоматологи.

Пластический хирург Александр Вдовин сообщил, что Успенской, как минимум, сделали аугментацию губ и подтяжку лица. Он предположил, что для работы с кожей использовались аппаратные методики: микроигольчатый радиоволновой лифтинг или фокусированный ультразвук. Для увеличения губ ввели 1 мл препарата с гилауроновой кислотой.

Свежесть и здоровый цвет лицу придала биоревитализация, с помощью которой певица регулярно увлажняет кожу.

Врачи рекомендуют певице заняться нижней третью лица и скорректировать носогубные складки и овал. Для этого будет достаточно аппаратных методик.

Врач-стоматолог Владимир Лосев отметил керамические виниры, которые улучшили имидж королевы шансона.

В начале ноября сообщалось, что Успенская разогнала старую команду и набрала новый штат. Она обвинила экс-сотрудников в потакании сложным привычкам дочери.