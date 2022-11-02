Любовь Успенская уволила свою команду за предательство

Любовь Успенская совершила очередной погром

На этот раз певица в одночасье разогнала свою команду, разом обвинив всех в предательстве. Характер у главной шансон – дивы планеты крутой, и разругаться с кем бы то ни было для нее так же просто, как создать песню на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой. Еще не утихли скандала вокруг ее развода с четвертым мужем, а также с песней «По полюшку». Полюшко будто бы «вспахала» Наталья Лапина, а прошлась по нему во всем блеске своей харизмы Любовь Успенская.

И вот – новая разборка. На этот раз со своей командой. 16-кратная обладательница премии «Шансон года» обвинила творческое окружение в потакании сложным привычкам родной дочери Татьяны. 33-х летняя преподаватель йоги после ДТП перенесла тяжелую операцию и на некоторое время попала под наркотическую зависимость. «Они… помогали, чтобы с Таней была проблема. Все это с их руки», - уверена Любовь Успенская. Свято место не пустует: артистка уже набрала новый штат. И пока что полностью им довольна.

ФОТО: East News