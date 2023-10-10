Косметолог уличила во лжи Ладу Дэнс, которая заявляла, что не делала подтяжку лица

Косметолог Михайлова рассказала о пластических операциях Лады Дэнс, об этом сообщает Kp.ru.

57-летняя певица недавно на своих официальных площадках слегка подкорректировала дату рождения, скостив себе три года. Согласно сайту Дэнс, ее год рождения – 1969, хотя раньше там стоял 1966 год. Впрочем, для омоложения она идет не только на такие ухищрения. Хотя Дэнс и заявляет, что никогда не делала пластику лица, врач-косметолог Наталья Михайлова считает иначе.

«Сделана круговая подтяжка – как минимум нижней трети лица: для того, чтобы добиться такого четкого овала. Потому что в таком возрасте овал не может удержаться никакими инъекционными процедурами – он перемещается», – объяснила она.

По словам специалиста, была сделана пластика скуловой зоны. Вероятнее всего, использовалась технология smas-лифтинга. Кроме этого, у знаменитости заметно подняты брови.

«В таком возрасте ботулотоксин уже не удержит брови так высоко. Была или нет блефаропластика сказать точно по фото нельзя. Зона вокруг глаз выглядит хорошо, глаза приоткрыты – но возможно и это также результат подтяжки», – рассказала Михайлова.

Ранее мы писали о том, что мать актрисы Наталии Медведевой сделала пластику лица в 64 года.