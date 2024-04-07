«Кошмары приснятся»: Яна Поплавская обрушилась с критикой на вокальные данные Успенской

В Сети появился ролик, в котором 70-летняя Любовь Успенская исполняет песню «По полюшку». Звезда при этом абсолютно не попадала в ритм и в ноты. Королеву шансона за это раскритиковала актриса Яна Поплавская.

Мнение по поводу ролика Поплавская опубликовала в своем Telegram-канале. Актриса, как обычно, съязвила в свойственной себе манере.

«При детях не смотрите, а то им кошмары приснятся. Особо чувствительным взрослым тоже не рекомендую слушать, возможен шок», — написала она.

Россияне в комментариях под постом недоумевают, как Успенская могла так исполнить собственный хит.

«Она в коматозе что-ли?» «Кто же ее все тащит, такую похабную, бездарную», — говорят комментаторы.

Некоторые выразили мнение, что это видео — монтаж. Хейтеры певицы могли замедлить воспроизведение ролика, чтобы им удалось достичь эффекта «пьяного» пения. По словам россиян, они слышали, как Успенская поет вживую, и ее вокальные данные достаточно сильны.

«Кто-то с пьяного караоке наложил звук», «Шансон не люблю, но песни у нее неплохие», — написали они.

Ранее певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, в эфире шоу Comedy Club вспомнила, как прошла ее первая встреча с Любовью Успенской. Артистки познакомились в туалете во время съемок передачи «Три аккорда».