«Кошмар, зачем врать?»: в Сети высмеяли отрекшуюся от пластики Викторию Боню

45-летняя модель Виктория Боня заявила, что не делала пластических операций. Боня ответила на обвинения подписчиков в соцсети.

В личном блоге модель сделала рекламу витаминных капельниц, которые используют звезды Голливуда и которые ухаживают за состоянием лица. Увидев пост, фолловеры высмеяли Викторию и припомнили ей многочисленные операции, сохранившие молодость. Однако модель опровергла хирургическое вмешательство, чем еще сильнее разозлила подписчиков.

«Кошмар, Боня, зачем врать? Феерическая ложь!» — написали россияне.

В свою очередь, Боня отметила, что делала только «лисьи глазки». Виктория возмутилась реакцией подписчиков в ответ на ее рекомендации.

«Я считаю себя экспертом не только в косметике, но и во всей бьюти-индустрии, потому что для меня крайне важно быть деликатной в вопросах красоты. Поделилась ссылкой, как разорвало людей на такой негатив: «Ты сделала себе подтяжку лица, а теперь рассказываешь про капельницы!». Я не делала себе подтяжку лица, я делала просто лисьи глазки», — высказалась знаменитость.

По словам модели, она никогда не скрывала от публики секретов красоты и здоровья.

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