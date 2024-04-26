«Кошмар просто»: комик Азамат Мусагалиев потерял сознание после операции

Комик и популярный телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, что тяжело перенес операцию по прочистке пазух носа. После процедуры звезда КВН потерял сознание.

Как пояснил шоумен, операция проводилась под местным наркозом, и на следующий день он отправился к врачу, чтобы извлечь из носа тампон, сделанный из бинтов.

«В одну ноздрю он вводил мне какую-то жидкость, чтобы облегчить это, ведь бинт имеет свойство прилипать к стенкам полости. А в другую ноздрю ничего не влил», — рассказал Мусагалиев в шоу «Я себя знаю!» в соцсети «ВКонтакте».

При извлечении бинта юмористу стало больно, и он потерял сознание. Мусагалиев в шутку добавил, что причиной обморока стал оторвавшийся волос.

«Кошмар просто», — заключил шоумен.

Ранее балерина Анастасия Волочкова приняла участие в новом юмористическом шоу «Звезды» на телеканале НТВ и подверглась унижению на сцене. В частности, Азамат Мусагалиев позволил себе несколько резких шуток в адрес танцовщицы.