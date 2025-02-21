«Кошмар»: молодая жена Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос
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Жена телеведущего Дмитрия Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос. Полина Диброва призналась в соцсетях, что восстанавливает шевелюру. Она показала проплешины на голове.
Избранница артиста опубликовала в соцсетях фото своей головы, на которой видны проплешины. Она рассказала, что два года наращивала волосы. За это время с ее натуральными волосами случились большие проблемы.
Полина несколько месяцев занимается восстановлением волос и хвастается результатами. Она ходит к специалисту, делает маски и пьет витамины.
«Вот уже пять месяцев занимаюсь восстановлением волос после двух лет носки нарощенных. Если честно… был полный кошмар», — рассказала 35-летняя Диброва в соцсетях.
Напомним, что Полина была моделью, когда встретила Дмитрия Диброва. Они поженились, а сейчас воспитывают троих сыновей. Многодетная мама восхищает поклонников красотой и стройностью. Она говорит, что тщательно следит за внешностью и занимается спортом.
Ранее Полина Диброва дала интервью сайту «Страсти», в котором рассказала о семейной жизни, воспитании детей и пластике.