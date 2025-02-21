«Кошмар»: молодая жена Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос

Жена телеведущего Дмитрия Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос. Полина Диброва призналась в соцсетях, что восстанавливает шевелюру. Она показала проплешины на голове.

Избранница артиста опубликовала в соцсетях фото своей головы, на которой видны проплешины. Она рассказала, что два года наращивала волосы. За это время с ее натуральными волосами случились большие проблемы.