НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 февраля 2025, 16:46
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«Кошмар»: молодая жена Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос

Жена Дмитрия Диброва показала проплешины на голове из-за наращивания волос.
«Кошмар»: молодая жена Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос

© Starface.ru

Жена телеведущего Дмитрия Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос. Полина Диброва призналась в соцсетях, что восстанавливает шевелюру. Она показала проплешины на голове.

Избранница артиста опубликовала в соцсетях фото своей головы, на которой видны проплешины. Она рассказала, что два года наращивала волосы. За это время с ее натуральными волосами случились большие проблемы.

«Кошмар»: молодая жена Диброва почти облысела после двухлетнего наращивания волос

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полина несколько месяцев занимается восстановлением волос и хвастается результатами. Она ходит к специалисту, делает маски и пьет витамины.

«Вот уже пять месяцев занимаюсь восстановлением волос после двух лет носки нарощенных. Если честно… был полный кошмар», — рассказала 35-летняя Диброва в соцсетях.

Напомним, что Полина была моделью, когда встретила Дмитрия Диброва. Они поженились, а сейчас воспитывают троих сыновей. Многодетная мама восхищает поклонников красотой и стройностью. Она говорит, что тщательно следит за внешностью и занимается спортом.

Ранее Полина Диброва дала интервью сайту «Страсти», в котором рассказала о семейной жизни, воспитании детей и пластике.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Полина Диброва
волосы
проблемы
красота
наращивание волос