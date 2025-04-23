Артист Юрий Колокольников привел жену в пижаме на премьеру фильма

В Москве состоялась премьера нового сериала «Урок», главную роль в котором исполнил звезда «Аноры» Юра Борисов. На мероприятии появилось множество знаменитостей. Среди гостей был и получивший популярность за рубежом актер Юрий Колокольников вместе со своей супругой.

44-летний артист появился на красной дорожке со своей женой Вильмой Кутавичюте. 36-летняя супруга Колокольникова пришла на премьеру в необычном образе – Вильма надела поверх кружевного бра брючный комплект нежно-голубого цвета, напоминающий пижаму. Юрий выбрал для красной дорожки черный костюм, также выполненный в свободном стиле, пишет Woman.ru.

Первой женой Колокольникова была экономист Надежда Макляровская. Их брак продлился 12 лет. В прошлом году Юрий женился на возлюбленной Вильма Кутавичюте.

У артиста есть двое детей: дочь Таисия от первого брака и дочь София от актрисы Ксении Раппопорт.

Ранее в Сети опубликовали трейлер американского сериала «Белый лотос», в котором появился российский актер Юрий Колокольников. До этого СМИ распространяли информацию о появлении в проекте звезды «Холопа» Милоша Биковича.