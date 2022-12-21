Дима Билан сошелся со своей любовью спустя 10 лет

О личной жизни Билана мы знаем совсем немного. Его романы можно пересчитать по пальцам. Ещё меньше известно случаев, когда Билан всерьез собирался узаконить свои романтические отношения.

Пожалуй, самая трогательная любовная история произошла с певцом и его на тот момент подругой Леной Кулецкой много лет назад.

Парочка договорилась, что если Диме удастся одержать победу на Евровидении, они не раздумывая, сразу побегут в ЗАГС.

К сожалению, после окончания конкурса, жизнь развела влюблённых, чтобы свести на конец 2022-м году.

На вручение премии телеканала «Fashion TV» Билан и Кулецкая как ни в чем не бывало были замечены обнимающихся в толпе.

Многие также утверждают, что видели, как певец открыто флиртовал со своей старой возлюбленной.

Неужели звезда русской поп-сцены наконец нашла свою вторю половинку?