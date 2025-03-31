«Корявенький английский не пройдет»: Андрей Литягин не может найти солистку в иностранный проект

Продюсер Андрей Литягин столкнулся с проблемой при поиске солистки в иностранный проект. Он ищет певицу с хорошим произношением, но большинство не хотят оттачивать английский.

Подробностями он поделился в беседе с Газета.Ru.

Литягин был в разных странах. Продюсер говорит, что хочет сделать успешный проект, но сталкивается с языковой проблемой.

«Многие готовы довольствоваться своей национальной популярностью. Вот мы у себя тут знамениты и не хотим никакой английский оттачивать. С этим возникает проблема. Потому что корявенький английский не пройдет, если замахиваться на серьезный уровень», - рассказал Литягин.

Также продюсер сравнил европейский и американский шоу-бизнес. По его мнению, в Европе «уровень здорово упал».

«Если в Штатах он держится на каком-то приемлемом постоянном уровне, то в Европе скатывается в малобюджетный продакшн, не всегда, конечно», - поделился мнением продюсер.

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