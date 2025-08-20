Корсет, джинсы и яркая помада: внучка Александра Маслякова отметила 19-летие

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова Таисия 19 августа отметила 19-летие. Девушка опубликовала фото в важный день.

На снимках Таисия предстала в белом корсете с баской и с ярким макияжем. Девушка выделила губы алой помадой и подчеркнула глаза. Волосы были уложены в прическу.

Таисия не раскрыла подробности празднования. С кем она встречала праздник, тоже неизвестно.

Интернет-пользователи поздравляли девушку в комментариях. «С Днем рождения. Пусть сбываются мечты», «Милашка», «Всех благ», - обращались к Таисии.

Внучку телеведущего часто критикуют в соцсетях и обвиняют в пластике и инъекциях. Пишут, что девушка выглядит гораздо старше своих лет. Таисия все отрицает и объясняет изменения естественным взрослением.

В Сетях Таисия показывает свои путешествия и демонстрирует дорогие наряды, брендовые украшения и сумки. В 2024 году она поступила в МГИМО – этот вуз окончил ее отец.