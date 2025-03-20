18-летняя внучка Маслякова Таисия снялась без макияжа после критики внешности

18-летняя внучка телеведущего Александра Маслякова Таисия показала лицо без макияжа. Девушку часто критикуют в Сети за чрезмерное использование косметики и пишут, что она выглядит гораздо старше своих ровесниц.

В личном блоге Таисия опубликовала снимок, которым хотела продемонстрировать свою натуральную красоту. Она сидела под лучами солнца и улыбалась в камеру. Однако пользователи все равно заметили, что она использовала тональный крем, карандаш для бровей и румяна.