18-летняя внучка Маслякова Таисия снялась без макияжа после критики внешности
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18-летняя внучка телеведущего Александра Маслякова Таисия показала лицо без макияжа. Девушку часто критикуют в Сети за чрезмерное использование косметики и пишут, что она выглядит гораздо старше своих ровесниц.
В личном блоге Таисия опубликовала снимок, которым хотела продемонстрировать свою натуральную красоту. Она сидела под лучами солнца и улыбалась в камеру. Однако пользователи все равно заметили, что она использовала тональный крем, карандаш для бровей и румяна.
К слову, после смерти дедушки Таисия стала реже выходить на связь с поклонниками. Она была очень близка с телеведущим, поэтому его уход из жизни стал для нее серьезным ударом. Несколько месяцев девушка сохраняла молчание, а когда вернулась в соцсети, то удивила фанатов изменениями во внешности. Внучка Маслякова неожиданно перекрасилась и стала брюнеткой.
Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких.
Ранее лицо без макияжа показала певица Пелагея. Артистка отправилась вместе с дочерью в баню.