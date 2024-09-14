Корпоративы за полмиллиона, выступления расписаны до ноября: спрос на группу «Рок-Острова» резко вырос

Группа «Рок-Острова» обрела вторую жизнь на волне популярности в социальных сетях. В связи с этим цена за корпоративы увеличилась, а выступления расписаны вплоть до ноября, передает Life.ru.

По данным СМИ, в Сети во всю гремит трек коллектива «Ничего не говори». Молодое поколение вновь сделало популярной композицию, которая выстрелила еще в 1997 году.

Так, чтобы увидеть музыкантов на частной вечеринке, потребуется заплатить полмиллиона рублей. В райдере у звезд прописан перечень требований к размещению и перемещению.

По городу артисты предпочитают ездить на легковушках бизнес-класса, а останавливаться в отелях люкс. В гримерке музыкантов должны ожидать две бутылки виски или текилы. Помимо этого, в райдере отмечены сигары.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти» о гонорарах артиста Тарзана. За корпоратив Сергей Глушко просит около миллиона рублей.