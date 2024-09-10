«Гонорары у него не такие большие»: раскрыто, сколько зарабатывает Тарзан на корпоративах

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах артиста Тарзана, настоящее имя которого Сергей Глушко. По его словам, муж певицы Наташи Королевой получает за корпоратив около миллиона рублей. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Дворцов отметил, что Тарзан был популярен всегда и со временем его слава никуда не делась. Танцор никуда не пропал, он продолжает активно работать, его приглашают на мероприятия. И при этом он не требует за свое выступление заоблачные гонорары.

«Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия», - поделился Сергей Дворцов.

Продюсер рассказал, что размер гонорара Тарзана зависит от многих факторов. Например, если мероприятие организовывают его друзья, то и цена на выступление будет меньше. Но, по его словам, артист не превышает два миллиона рублей.

«Гонорары у него не такие большие, то есть в районе одного миллиона рублей. Ценовая политика складывается из статуса мероприятия, людей, организаторов, Москва или не Москва. Поэтому у него колеблются гонорары – 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона рублей и так далее», - рассказал продюсер.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.