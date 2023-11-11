Корпоратив в России за 120 млн рублей: обнародован райдер Валерия Меладзе

Выступление Валерия Меладзе на корпоративах в Москве после новогодних праздников обойдется минимум в 12 млн рублей. Также требуются дополнительные расходы на авиабилеты, трансфер и райдер.

Исполнитель прописал в своем райдере ряд требований, сообщает Telegram-канал Mash.

В райдере прописан перелет бизнес-классом, VIP-зал и пятизвездочный отель. По городу артист предпочитает на Mercedes-Benz W222 с тонировкой, не старше трёх лет, а для команды — отдельный автобус на 25 мест. В отелях только люкс-номера плюс фруктики, водичка, нож, баночка варенья и чай.

В гримерке должны быть: вода, чай, кофе, фрукты, нарезки сырные, мясные, рыбные и овощные, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Также Меладзе необходимы суточные в размере 250 евро, а его менеджеру — 200 евро.

Ранее мы писали, что певец Валерий Меладзе в два раза повысил цену на свои новогодние корпоративы за рубежом из-за плотного графика. Его выступление теперь стоит 80 тысяч евро вместе 40. Дополнительно к этой сумме музыкант просит 10 тысяч евро за технический райдер, билеты бизнес-класса, трансфер и гримёрку.