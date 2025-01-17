«Это срамота»: Татьяну Брухунову возмутили девушки в кафе с поддельными сумками

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осудила девушек в кафе, которые были с поддельными брендовыми сумками. Она считает, что стоило приобрести обычный аксессуар и «не выпендриваться».

Своим мнением Татьяна поделилась в соцсетях.

«Зашла в одну известную кафешку и так сильно была удивлена ее обитателями. Три девушки стояли с безумной откровенной палью», - начала Брухунова.

Речь шла о сумках-репликах Hermes. Жена Петросяна заметила, что у одной с ошибкой было написано название бренда. «Это очень смешно», - считает Брухунова.

«Я всегда думаю: девочки, зачем вы это делаете. Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу. Это очевидно. Когда ты стоишь с пакетом, джинсами… без комментариев, и у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертами, чтобы понять - это подделка. Это срамота. Почему нельзя купить обычную сумку, не выпендриваясь, чтобы люди думали, что ты нормальный человек, а не какая-то крейзи», - поделилась размышлениями Брухунова.

Ранее она рассказала, что муж подарил билет на балет «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге. Петросян позвонил Татьяне во время ее прогулки с ребенком и сообщил о сюрпризе.