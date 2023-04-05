Короткая стрижка и светлая борода: Филипп Киркоров вновь изменился до неузнаваемости

С конца прошлого года Филипп Киркоров стал кардинально меняться. Он сделал ряд пластических операций, нарастил волосы, приобрел голубые линзы и даже, по всей видимости, сменил стилиста, так как его новые образы разительно отличались от прежних. Однако не успели привыкнуть фанаты к облику артиста, как он вновь решил «перезагрузиться». Причем теперь его узнать крайне сложно.

Журналистка и близкая подруга Филиппа Алена Жигалова опубликовала в своем Телеграм-канале новое видео, на котором продемонстрировала обновленного Филиппа. От длинноволосого артиста, представшего в клипе к песне «Если ты уйдешь», не осталось и следа. Киркоров избавился от светлых локонов, а также отказался от аккуратной черной бороды, выкрасив ее в пепельный оттенок. «На стиле в Новосибирске!» - заявил исполнитель хита «Цвет настроения синий», стоя возле иномарки.

Необычным оказался и выбор наряда певца. Новую внешность он подчеркнул «рокерским» стилем. На нем были узкие черные джинсы, белый обтягивающий джемпер, оверсайз косуха и кожаный берет. Дополняли все массивные ботинки с шипами и солнцезащитные очки.