Короткая стрижка и редкие волосы: Малахов показал, что скрывал под париком

Ведущий Андрей Малахов, который давно появляется исключительно в парике, на пятилетии программы «Привет, Андрей» показал голову без искусственной шевелюры. В таком виде на сцену его позвал певец Игорь Николаев.

«Андрей, иди сюда», - пригласил исполнитель.

Затем они вместе спели строчки «Привет, Андрей, Ну где ты был, Ну обними меня скорей».

Малахов выглядел не таким холеным красавцем, как прежде. На голове была короткая стрижка, волосы заметно поредели.

Возможно, на состоянии волос сказалась некая болезнь. Что случилось с ведущим, так до сих пор и неизвестно.

Ранее Малахов опубликовал фото из операционной с толпой врачей.