«Коронавирус запустил»: Стас Пьеха бросил бокс из-за проблем со здоровьем

Певец Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся из-за перенесенного коронавируса. У 44-летнего артиста начали воспаляться суставы. Из-за этого ему пришлось бросить бокс.

Друг-боксер Пьехи Дмитрий Кудряшов как-то делился, что исполнитель, несмотря на творческую профессию, находится в хорошей форме и умеет отлично драться. Но, вероятно, Стас не будет продолжать развиваться в боксе. Причем решение он принял не из-за отсутствия интереса к этому вида спорта.

«Основная причина — это суставы. Коронавирус запустил у меня проблему с суставами, я не могу долго бить, у меня воспаляются плечи», - рассказал Пьеха в интервью Газете.Ru.

Из-за проблем со здоровьем певец стал искать другое занятие. Он остановил свой выбор на джиу-джитсу. В этом виде спорта не такая большая нагрузка на плечевой сустав. Если все получится, то поклонники смогут даже увидеть артиста на медиасоревнованиях.

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