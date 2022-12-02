Королева шпагата: Дмитрий Борисов рассекретил спутницу из шоу-бизнеса

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно только то, что 37-летний брюнет до сих пор носит титул завидного холостяка. Недавно молодой человек появился на светском мероприятии с очаровательной блондинкой, имя которой известно каждому. Они с радостью позировали фотографам и выглядели счастливыми.

В этот вечер компанию Борисову составила королева шпагата – Анастасия Волочкова! Балерина загадочно улыбалась рядом со своим фаворитом и поспешила показать его публике. Она опубликовала в соцсетях несколько фото, на которых позирует с телеведущим и роскошным букетом в руке. Возможно, это цветы от Дмитрия.

«Не в первый раз я имею радость присутствовать на событиях Марии и встречать друзей. Очень позитивно и празднично на таких вечерах», – написала артистка в личном микроблоге.