Королева шпагата: Дмитрий Борисов рассекретил спутницу из шоу-бизнеса
Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно только то, что 37-летний брюнет до сих пор носит титул завидного холостяка. Недавно молодой человек появился на светском мероприятии с очаровательной блондинкой, имя которой известно каждому. Они с радостью позировали фотографам и выглядели счастливыми.
В этот вечер компанию Борисову составила королева шпагата – Анастасия Волочкова! Балерина загадочно улыбалась рядом со своим фаворитом и поспешила показать его публике. Она опубликовала в соцсетях несколько фото, на которых позирует с телеведущим и роскошным букетом в руке. Возможно, это цветы от Дмитрия.
«Не в первый раз я имею радость присутствовать на событиях Марии и встречать друзей. Очень позитивно и празднично на таких вечерах», – написала артистка в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Поклонники не оценили внешний вид Анастасии. Они вновь раскритиковали теледиву за торчащее нижнее белье и привычку лезть ко всем с объятиями.
«Имею радость обнять всех сразу», «Ох уж эти синие брови», «Так здорово, всем руки на плечи с звериным захватом», «Рука Анастасии у всех на плече так нелепо смотрится», «Красивая и добрая она, приобнимает всех», «Нижнее белье напоказ, как пошло и дешево», «Почему всегда и везде фигурирует лифчик?» – пишут в комментариях.
Пользователи Сети считают, что блондинка положила глаз на Борисова. Рядом с ним она выглядит кроткой и смущенной. Возможно, она нашла достойного мужчину, который сможет совладать с ее характером.
Ранее мы писали, что близкий друг балерины Никита Джигурда больше не метит в кровать к Волочковой. У актера новый роман с блогером.