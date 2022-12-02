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20:08, 02 декабря 2022
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Королева шпагата: Дмитрий Борисов рассекретил спутницу из шоу-бизнеса

Королева шпагата: Дмитрий Борисов рассекретил спутницу из шоу-бизнеса

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно только то, что 37-летний брюнет до сих пор носит титул завидного холостяка. Недавно молодой человек появился на светском мероприятии с очаровательной блондинкой, имя которой известно каждому. Они с радостью позировали фотографам и выглядели счастливыми.

В этот вечер компанию Борисову составила королева шпагата – Анастасия Волочкова! Балерина загадочно улыбалась рядом со своим фаворитом и поспешила показать его публике. Она опубликовала в соцсетях несколько фото, на которых позирует с телеведущим и роскошным букетом в руке. Возможно, это цветы от Дмитрия.

«Не в первый раз я имею радость присутствовать на событиях Марии и встречать друзей. Очень позитивно и празднично на таких вечерах», – написала артистка в личном микроблоге.

Королева шпагата: Дмитрий Борисов рассекретил спутницу из шоу-бизнеса

Фото: Соцсети Анастасии Волочковой

Поклонники не оценили внешний вид Анастасии. Они вновь раскритиковали теледиву за торчащее нижнее белье и привычку лезть ко всем с объятиями.

«Имею радость обнять всех сразу», «Ох уж эти синие брови», «Так здорово, всем руки на плечи с звериным захватом», «Рука Анастасии у всех на плече так нелепо смотрится», «Красивая и добрая она, приобнимает всех», «Нижнее белье напоказ, как пошло и дешево», «Почему всегда и везде фигурирует лифчик?» – пишут в комментариях.

Пользователи Сети считают, что блондинка положила глаз на Борисова. Рядом с ним она выглядит кроткой и смущенной. Возможно, она нашла достойного мужчину, который сможет совладать с ее характером.

Ранее мы писали, что близкий друг балерины Никита Джигурда больше не метит в кровать к Волочковой. У актера новый роман с блогером.

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