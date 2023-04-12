1 млрд в год: стали известны сверхгонорары российских блогеров

Социальные сети приносят своим хозяевам баснословное гонорары.

Издание StarHit поделилось информацией о сверхдоходах деятелей российского YouTube.

На первом месте с выручкой в 1 млрд. рублей в год стоит блогер Валерия Чекалина, известная в YouTube-ространстве под псевдонимом Лерчек.

Доходы Лерчека и её семьи настолько запредельны, что недавно стали поводом для проверки налоговой инспекции. В результате выяснилось, что семья Чекалиных задолжала государству ни много ни мало 300 млн рублей. Теперь девушка почти не выкладывает постов, чтобы не привлекать к себе внимание.

Второе место в топе самых богатых ютюберов занимает Саша Митрошина. Заработав 650 млн за прошлый год, 28-летняя стримерша перебралась в Дубай, где купила квартиру и теперь собирается открыть школу современного танца. После проверки правоохранительными органами, девушку обязали заплатить налоговой 120 млн руб. долга.

Не менее значительную сумму в 500 млн руб. получила Елена Блиновская, автор пособия по достижению успеха «Марафон Желаний».

Среди самых богатых мужчин российского Ютюба первое место досталось Аязу Шабутдинову. Его доход обозначается в 600 млн рублей.