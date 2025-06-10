«Королева красоты»: в Сети обсудили фигуру Светланы Зейналовой в обтягивающем платье на вручении ТЭФИ

Ведущая Светлана Зейналова появилась на вручении премии ТЭФИ в обтягивающем платье с разрезом. В Сети стали обсуждать фигуру звезды: интернет-пользователи считают, что занятия в спортивном зале дали результаты.

Кадрами с мероприятия ведущая поделилась в соцсетях. Пользователи прокомментировали пост с фотографиями Светланы в вечернем платье с высоким разрезом.

Многие обратили внимание на фигуру знаменитости. «Не зря в зале пахала», «Вот это фигура», - писали в комментариях.

В Сети отметили, что Зейналова «шикарно выглядит». «Роскошная», «Ну королева красоты», - обращались к ведущей.

Сама журналистка ранее жаловалась на несовершенные формы. Зейналова делилась, что ей тяжело худеть, ведущая проводила много времени на тренировках.

Ранее сайт «Страсти» писал о жизни Зейналовой за кадром программы «Доброе утро».