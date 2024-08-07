«Король теперь мой!»: Филипп Киркоров отдыхает в Греции с предполагаемой возлюбленной

Недавно певец Филипп Киркоров улетел из России в компании своей фаворитки Маргариты Овсянниковой и ее двухлетнего сына. Артист утроил своей музе сюрприз и пригласил ее на отдых в Грецию. В личном блоге певица поделилась первыми кадрами из путешествия и раскрыла их планы.

В последнее время в Сети ходят слухи о романе Филиппа Киркорова и Маргариты Овсянниковой. Знаменитости часто появляются на светских мероприятиях в качестве пары и отмечают вместе семейные праздники. Известно, что певец занимается продюсированием будущего альбома фаворитки.

Недавно исполнитель хита «Единственная» решил устроить Маргарите Овсянниковой сюрприз и специально заказал частный самолет, чтобы отправиться вместе с ней и ее двухлетним сыном Кириллом в Грецию. Девушка опубликовала кадры с Филиппом Киркоровым из самолета и в Греции и раскрыла, что они прилетели в страну не только для отдыха, но и для того, чтобы снять клип на совместную песню.

«Вас всех волнует вопрос, почему Филипп пригласил меня в Грецию. Здесь мы не только по случаю отдыха. Мы снимаем видео на нашу совместную песню. И съемки занимают очень много времени! „Молодая Мадонна“. Трек вы уже сможете услышать на „Новой волне 2024“», — рассказала Маргарита Овсянникова.

Певица поделилась совместным видео с Филиппом Киркоровым.

«Если нам не быть с тобой вместе…» — напевала Маргарита Овсянникова на кадрах.

«Быть-быть, куда деваться», — заявил в ответ артист.

«Король теперь мой! Это вау! Чудеса!» — отметила девушка.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров появился вместе с Маргаритой Овсянниковой на музыкальной премии «Виктория».